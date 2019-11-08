Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться за кілька тижнів, - глава МЗС Німеччини Маас

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Відповідну заяву Маас зробив під час спільної пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео в Лейпцигу.

"Ми активно працюємо, щоб підготуватися до саміту нормандського формату, що відбудеться протягом наступних тижнів", - зазначив Маас.

Він наголосив, що домовленості, досягнуті в межах Мінського процесу, нині втілюються, і цю динаміку планують використовувати.

"У нас є нормандський формат, до якого входять Німеччина, Франція, Росія та Україна. У цьому форматі ми дали старт Мінському процесу і ми хочемо розвивати його далі", - сказав Маас.

Він зазначив, що в питанні досягнення миру на Донбасі існують певні "передумови, які все ще не були виконані".

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