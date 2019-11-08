Сподіваюся на швидку зустріч із президентом, щоб розставити всі крапки над "і", - Кривонос про роботу в РНБО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як буде далі? Чесно скажу, з огляду на позицію секретаря РНБО, який не бачить мене в РНБО ... Я відповів пану Данілову, що прерогатива призначення заступника і секретаря належить президенту, тому я сподіваюся на швидку зустріч з президентом, щоб розставити всі крапки над "і", і просто запитати: чи потрібен я на цій посаді. Я готовий відзвітувати, що зроблено і що ми плануємо зробити", - сказав Кривонос.

Він підкреслив, що як військова людина на будь-якому місці, де необхідно, виконуватиме свою роботу із захисту української держави.

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За словами Кривоноса, роль Ради національної безпеки і оборони необхідно значно посилити. Він підкреслив, що насамперед потрібно підняти рівень відповідальності і працездатності.

Кривонос вважає, що за останні три-чотири місяці позитивний рівень сприйняття РНБО в суспільстві був втрачений. "Один (секретар РНБО Олександр Данилюк. - Ред.) пішов у відставку, інший прийшов - починає організовувати нову команду... певні призначення... радників, крім негативу в суспільстві нічого не мають", - сказав Кривонос.

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