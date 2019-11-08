Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.11.19 08:35

Союзники підвищують готовність своїх сил. США збільшують присутність у Європі, - Столтенберг відповів на слова Макрона щодо "коми НАТО"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів на слова президента Франції Емманюеля Макрона про "кому" Північноатлантичного альянсу.

Союзники підвищують готовність своїх сил. США збільшують присутність у Європі, - Столтенберг відповів на слова Макрона щодо "коми НАТО"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА "Новости".

Він зазначив, що підтримує думку канцлера ФРН Ангели Меркель, яка не погодилася з Макроном і вважає його слова занадто різкими, але необхідними.

Столтенберг висловив думку, що НАТО, як і раніше, є сильним.

За його словами, США і Європа продовжують спільно посилювати колективну оборону Альянсу.

"Європейські союзники підвищують готовність своїх сил, більше інвестуючи в оборону. США збільшують присутність у Європі", - додав Столтенберг, коментуючи слова Макрона.

Він також додав, що НАТО посилило "оборону у відповідь на дедалі більш непередбачувану обстановку у світі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100