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08.11.19 08:06

У Києві почали продавати електронні паркувальні талони, - КМДА

У столиці розпочався продаж електронних паркувальних талонів. Купити абонементи можна через мобільний додаток Privat24.

У Києві почали продавати електронні паркувальні талони, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в КП "Київтранспарксервіс".

Як зазначили у відомстві, процедура купівлі талона для паркування проста та займає мінімум часу. Для цього потрібно завантажити мобільний додаток Privat24 на смартфон, знайти пункт меню "Транспорт", далі – "Оплата парковки", вибрати місто, тип талона (на місяць або на квартал) та ввести номер автомобіля.

Правила користування талонами такі ж, як і паперовими: за одним паркувальним абонементом може бути закріплено лише один автомобіль. Контроль за сплатою користування паркомайданчиком здійснює Інспекція з паркування, яка перевіряє наявність платежу онлайн.

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