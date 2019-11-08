У Бундестазі не змогли ухвалити поправки до газової директиви для "Північного потоку-2"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Голосування за законопроєкт про "поширення правил внутрішнього ринку газу на трубопроводи між державами-членами ЄС та державами – не членами ЄС" не вдалося провести через відсутність кворуму.

"Було віддано 133 голоси. Для кворуму необхідні 355 голосів. Таким чином, парламент не має кворуму", - сказав головуючий.

Засідання закрили і перенесли на 9 ранку.

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Слід зауважити, що така ситуація сталася після того, як на поіменному голосуванні наполягла фракція "Альтернативи для Німеччини". Адже до цього президіум тримався думки, що кворуму достатньо і на підставі того, що "за" (шляхом підняття рук) висловилися ХДС/ХСС, СДПН, СвДП, "проти" АдН і Зелені, "утрималися" Ліві, схилявся до того, що рішення можна вважати ухваленим.

Голосування відбувалося о 2 ночі.