Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це під час розгляду апеляційної скарги адвокатів Дубневича повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко.

До 31 жовтня в реєстрі серед власників компанії був сам Ярослав Дубневич, його брат Богдан та племінник.

Прокурор розцінив такі дії депутата, як перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, щоб на фірму не могли накласти арешт.

Сам Дубневич пояснив, що давно переоформив фірму.

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За даними слідства, у 2015-2017 роках, Ярослав Дубневич сприяв тому, щоб "Укрзалізниця" виділила понад 500 млн гривень ($20,37 млн) на закупівлю стрілочної продукції у пов’язаного з ним підприємства "Дніпровський стрілочний завод". Також як компанії-посередники він залучив підконтрольні йому фірми, серед яких і "Корпорація КРТ", яка завищила ціну на продукцію на 20%. За даними слідства, результатом цієї схеми стали збитки, завдані державі, у розмірі понад 93 млн гривень ($3,79 млн).

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Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Захист вирішив оскаржити в апеляції запобіжний захід.