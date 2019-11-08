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08.11.19 08:25

Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП

Після оголошення підозри, 31 жовтня, народний депутат Ярослав Дубневич переписав підконтрольну йому фірму ТОВ "Агропромислове підприємство "Львівське" на свого сина Юрія. Водночас ця компанія є засновником "Корпорації КРТ", яка фігурує в кримінальному провадженні.

Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це під час розгляду апеляційної скарги адвокатів Дубневича повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко.

До 31 жовтня в реєстрі серед власників компанії був сам Ярослав Дубневич, його брат Богдан та племінник.

Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП 01

Прокурор розцінив такі дії депутата, як перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, щоб на фірму не могли накласти арешт.

Сам Дубневич пояснив, що давно переоформив фірму.

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За даними слідства, у 2015-2017 роках, Ярослав Дубневич сприяв тому, щоб "Укрзалізниця" виділила понад 500 млн гривень ($20,37 млн) на закупівлю стрілочної продукції у пов’язаного з ним підприємства "Дніпровський стрілочний завод". Також як компанії-посередники він залучив підконтрольні йому фірми, серед яких і "Корпорація КРТ", яка завищила ціну на продукцію на 20%. За даними слідства, результатом цієї схеми стали збитки, завдані державі, у розмірі понад 93 млн гривень ($3,79 млн).

Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП 02

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Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Захист вирішив оскаржити в апеляції запобіжний захід.

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