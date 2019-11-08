Сьогодні консенсусу щодо пом'якшення санкцій проти РФ у ЄС немає, - Клімкін

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "24 каналу", передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що [консенсус. - Ред.] може з'явитися. Але сьогодні такого консенсусу немає. Так, є багато країн, які не проти скасувати санкції, але консенсусу щодо пом'якшення санкцій немає. Одна справа - це Парламентська асамблея Ради Європи [до якої повернули делегацію РФ. - Ред.], а зовсім інша - це те, що у Франції кажуть: "Давайте знову ангажувати Росію". Але це не тому, що вони раптом полюбили Путіна, а через Сирію, адже французьке суспільство травмоване цими терористичними актами. І як усе відбуватиметься далі - побачимо", - сказав ексміністр.

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