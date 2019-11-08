НАТО посилить свої позиції в регіоні Північного моря і Ла-Маншу через російську загрозу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідні положення містяться в домовленості, підписаній в четвер, 7 листопада, главами військово-морських сил (ВМС) Німеччини, Великої Британії, Франції, Бельгії та Нідерландів у Гамбурзі.

У документі закріплена мета - розвивати військову співпрацю вищеназваних держав-членів Північноатлантичного альянсу в межах консультативного органу НАТО - Channel Committee (CHANCOM), зазначає інформагентство dpa.

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Цей комітет був створений за часів холодної війни в структурі Головного командування об'єднаних збройних сил НАТО в зоні протоки Ла-Манш для того, щоб гарантувати безпеку шляхів постачання європейських союзників з боку США. Після падіння залізної завіси і скасування командування альянсу в зоні Ла-Маншу CHANCOM став чисто консультативним органом, членами якого є глави ВМС окремих країн.

Однак, як підкреслюється в заяві, що супроводжувала підписання 7 листопада домовленості, за минулі роки стратегічна ситуація в Європі змінилася. Окремі держави і недержавні актори все частіше ставлять існуючий міжнародний порядок перед новими викликами. "Їхні дії спрямовані на те, щоб послабити взаємну підтримку наших демократичних суспільств", - йдеться в документі.

Як підкреслив інспектор (командувач. - Ред.) ВМС Німеччини, віцеадмірал Андреас Краузе (Andreas Krause), що є в 2019 році головою CHANCOM, вільні морські шляхи до чотирьох найбільших морських портів Європи - Роттердама, Антверпена, Гамбурга та Бремерхафена - відіграють вирішальну роль у гарантуванні безпеки і процвітання Європи. Крім того, ці порти є "воротами до Балтійського моря", що також пояснює їхнє велике стратегічне значення для оборони НАТО, зауважив Краузе.

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Говорячи про те, наскільки різноманітними стали сьогодні загрози, віцеадмірал, з одного боку, згадав про анексію Криму Росією в 2014 році, а з іншого, звернув увагу на те, що "закласти міни сьогодні може хто завгодно". "Саме тому так важливо, щоб у нас було чітке уявлення про те, наскільки вільні і безпечні наші морські шляхи", - заявив Краузе.