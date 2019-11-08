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08.11.19 09:51

У Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова. ФОТО

Юрист і експерт у сфері антикорупційної політики з ГО StateWatch Олександр Леменов заявив, що вранці 8 листопада на нього напали двоє невідомих хлопців.

Про це Леменов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 7.45 по вулиці Максимовича, 2 на мене напали. Кастет (або щось дуже схоже), балончик Терен 4М, два хлопці", - повідомив Леменов.

У Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова 01

За його словами, спочатку його вдарили ззаду по голові, потім бризнули в очі з балончика і втекли. Леменов не зміг наздогнати нападників.

"Якийсь "дитячий садок", бігли, як останні боягузи. Шкода, напад почався з удару в голову ззаду, та й із "запшиканими" очима важко бігти за нападником. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано все в процесуальному порядку, злочинців, як і замовників, будуть шукати", - зазначив юрист.

Він запевняє, що "одним нападом" не зупинити його "в боротьбі за нову Україну".

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