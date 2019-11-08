Дубілет попросив про охорону: "Думав не знадобиться, але, мабуть, не в українській політиці"

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я йшов у Кабмін, я був впевнений, що моя посада буде настільки технократичною, що кому-кому, а мені це точно не знадобиться. Але, мабуть, не в українській політиці", - зазначив міністр.

За його словами, зараз навколо нього раптом "з'явилося дві зони напруги".

"По-перше, я координую проєкт з боротьби з тіньовим алкоголем. Це величезний і дикий ринок. Сподіваюсь, що ми зможемо показати тут результати та додати до українського бюджету 5-10 млрд грн на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати.

По-друге, я один з координаторів проведення конкурсів на державні топпосади. Ми зараз робимо перезавантаження влади у всіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію", - пояснив Дубілет.

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