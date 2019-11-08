Зеленський - інвесторам: Україна - це алмаз, що вимагає огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Україна — це алмаз, який потребує огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій, щоб стати справжнім діамантом не тільки в серці Європи, а у всьому світі. Я, як президент, гарантую, що особисто готовий захищати кожну вашу інвестицію, кожну вашу копійку, яку ви вкладаєте в кожного нашого українця", —зазначив Зеленський.

Звертаючись до учасників форуму, президент згадав про те, що українці створили перший вертоліт, ракетний двигун, прообрази рентгену, найбільший у світі літак та долучилися до створення PayPal та WhatsApp.

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"Люди є нашим найбільшим капіталом. Це Made in Ukraine, яким ми пишаємося і який надає нам конкуренту перевагу. Економічне зростання у світі переважно стає шляхом інновацій. Українці дуже талановиті, працьовиті, сміливі, амбітні, креативні — це те, що потрібно вашим інвестиціям. Інвестуйте в українців, молодь, малий і середній бізнес, стартапи", — додав Зеленський.

За словами президента, за 28 років незалежності Україна стала "економічним андердогом" через "імітацію важливих реформ", але нова влада не згодна з таким статусом.

"Ми чудово розуміємо, що нам потрібно. Це рівні правила для всіх, очищення судової системи, подолання корупції, діджиталізація процесів, реформа освіти, відповідно до викликів 21 століття, суттєво важливі для економіки закони, навіть якщо вони непопулярні", — підкреслив Зеленський.

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