Сьогодні в Україні проведуть радіодиктант єдності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.

Диктант розпочнеться об 11:00, триватиме 45 хвилин, а вже через 15 хвилин після написання його можна буде перевірити. За цей час (11:45-12:00) охочі зможуть надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку Українського радіо (rd@nrcu.gov.ua), або у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Фейсбук (UA: Українське радіо), або на вайбер – 097-107-107-9. При цьому організатори наголошують, що повідомлення необхідно надсилати на одну з адрес, не дублюючи на всі.

Текст радіодиктанту у прямому ефірі читатиме відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко, який складає текст диктанту останні 13 років. Цього року автор внесе у текст кілька елементів на перевірку нової редакції чинного правопису. У читальній залі Національної бібліотеки ім. Вернадського писатимуть диктант запрошені гості — політики, селебріті, журналісти.

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"На жаль, ми почали менш грамотно писати. Коли набираємо текст на комп'ютері, програма автоматично виправляє помилки. Коли листуємося в месенджері, пропускаємо коми та інші знаки. Насправді, писати грамотно і правильно – це прикольно і красиво. Закликаю написати диктант національної єдності разом з Українським радіо. Перевірте себе і підтримайте українську мову!", - зазначив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України. Торік на адресу Українського радіо надійшло 32779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників.

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