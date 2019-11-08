Контракт із новим оператором ГТС України дозволить РФ почати відносини щодо транзиту з чистого аркуша, - Вітренко

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Новий контракт укладається не "Нафтогазом", а відокремленим від "Нафтогазу" оператором газотранспортної системи. Це і є наслідком "анбандлінгу", про який всі говорять. Тобто якщо "Газпром" та політичне керівництво Росії дійсно хочуть почати відносини щодо транзиту з чистого аркуша паперу, то контракт з відокремленим оператором - це саме такий варіант", - написав він.

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"Але початок з "чистого аркуша" не означає, що "старі аркуші паперу" зникають. Нехай ці "старі аркуші паперу" розглядають суди", - додав Вітренко.