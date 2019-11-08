"Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка

Про це прокурор Руслан Рябошапка заявив в ефірі програми "Що це було?" на телеканалі 24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що справа видається доволі простою, але обсяг доказів великий і складний.

"Врешті-решт, ми зрозуміли, що там справа абсолютно перспективна і є достатньо доказів не лише для того, щоб висунути підозру та почати процес притягнення до кримінальної відповідальності. Але й щоб успішно його завершити", – повідомив Рябошапка.

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Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Захист вирішив оскаржити цей запобіжний захід в апеляції. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Дубневича в СІЗО з правом застави в 90 млн гривень.