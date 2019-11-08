Журналісти ''Прямого'' вибачилися за невдалий жарт із "захопленням" телеканалу. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті телеканалу.

"Фрагмент нашого вчорашнього вечірнього токшоу викликав бурхливу реакцію. Наша алегорія полягала в тому, щоб показати всю абсурдність ситуації в країні, де "сюрпризи" стаються майже щодня. Ми хотіли сказати, що таке може статися з кожним, в будь-який час і в будь-якому місці. Але ми інформаційний канал і жарти - це не наше. Тому телеканал "Прямий" щиро перепрошує, передусім у наших глядачів, за таку невдалу і недоречну у цьому питанні інтерпретацію ситуації", - йдеться у зверненні ведучих та журналістів "Прямого".

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Нагадаємо, увечері 7 листопада під час ефіру до студії телеканалу "Прямий" увірвалися кілька людей у масках, камуфляжі та зі зброєю в руках, імітуючи "захоплення" телеканалу. Під час "захоплення" студії гості програми сиділи на своїх місцях, а глядачі явно не зрозуміли, що це інсценування і з переляку почали ховатися за бар'єри.

Раніше у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка правоохоронці провели обшуки.