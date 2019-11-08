Зеленський звільнив Бухарєва, Пояркова, Дублика з посад заступника голови СБУ. Нескоромного призначено першим заступником голови СБУ, а Горбенка - заступником голови СБУ (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Указом №823/2019 Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Указом №824/2019 Зеленський звільнив Вадима Пояркова з посади заступника Голови Служби безпеки України.

Указом №825/2019 Зеленський звільнив Анатолія Дублика з посади заступника Голови Служби безпеки України.

Указом №826/2019 Зеленський звільнив Дмитра Нескоромного з посади заступника Голови Служби безпеки України, а указом №827 / 2019 Нескоромний призначений першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Указом №828/2019 Зеленський призначив Володимира Горбенка заступником Голови Служби безпеки України.

Владислав Бухарєв, генерал-лейтенант податкової міліції. У 2014 році працював у Службі безпеки України на посаді першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Також був офіцером з особливих доручень глави СБУ. З 2014 по 2019 рр. був нардепом від "Батьківщини". 11 червня Зеленський призначив Бухарєва главою Служби зовнішньої розвідки. 12 вересня Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ.

Нескоромний був призначений заступником глави СБУ 1 липня 2019 р. Дмитро Нескоромний пройшов всіма кар'єрними сходами в главку "К" СБУ до заступника начальника. Він брав участь у затриманні "діамантових прокурорів". 27 лютого 2017 року начальник управління "К" Павло Демчина, що прийшов на місце Віктора Тріпака, звільнив Нескоромного.

Вадим Поярков був призначений заступником голови СБУ Петром Порошенком у 2016 році. Раніше він обіймав посаду начальника управління СБУ в Дніпропетровській області.

Анатолій Дублик був призначений заступником голови СБУ 4 липня 2019 року, до цього він обіймав посаду начальника департаменту СБУ щодо захисту національної державності.