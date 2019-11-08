Поліція відкрила кримінальне провадження через напад на антикорупційного експерта Леменова

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз постраждалому лікарі надають медичну допомогу.

"Сьогодні близько 8 години по спецлінії 102 до Голосіївського управління поліції від 30-річного юриста надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Максимовича до нього підбігли двоє невідомих і розпорошили в обличчя сльозогінний газ. Також заявник додав, що після невдалої спроби заволодіти його смартфоном молодики втекли", - повідомляють правоохоронці.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.

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"Поліцейські почали комплекс розшукових заходів, спрямованих на встановлення і затримання осіб, причетних до цієї події", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зібрані відомості щодо цього факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, вранці 8 листопада в Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова.