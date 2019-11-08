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08.11.19 12:00

Розведення сил у Петрівському почнеться 9 листопада опівдні, - спецпредставник ОБСЄ Сайдік

Тристороння контактна група (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) ухвалили рішення про розведення сил і засобів у Петрівському 9 листопада.

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Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік.

"Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, погодила дату і час початку відновленого відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Відведення сил і засобів почнеться в суботу, 9 листопада 2019 р., о 12:00 за Київським часом", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розведення сил і засобів сторін на ділянці Богданівка-Петрівське (Волноваський район Донецької області) розпочнеться сьогодні опівдні.

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