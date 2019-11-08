Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.11.19 12:36

Дипломат Єлісєєв подав заяву про звільнення з МЗС

Український дипломат, експосол України в Євросоюзі і колишній заступник голови адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв подав заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ країни.

Дипломат Єлісєєв подав заяву про звільнення з МЗС

Про це він повідомив у Twitter,  передає Цензор.НЕТ.

"Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може закінчитися моя 28-річна дипломатична кар'єра", - написав Єлісєєв.

Дипломат Єлісєєв подав заяву про звільнення з МЗС 01

Водночас, він висловив надію на своє повернення до зовнішньополітичного відомства.

"Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!", - написав Єлісєєв у своєму твіті.

Костянтин Єлісєєв з 2010 по 2015 роки обіймав посаду посла України в Європейському Союзі. З 2015 року по 2019 роки був дипломатичним радником п'ятого президента України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Бухарєва, Пояркова, Дублика з посад заступника голови СБУ. Нескоромного призначено першим заступником голови СБУ, а Горбенка - заступником голови СБУ (оновлено)

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100