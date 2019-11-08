Від початку доби зафіксовано два ворожі обстріли: поранено одного українського воїна, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, після першої години ночі противник з автоматичних гранатометів обстріляв опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил поблизу Луганського.

Також повідомляється, що з 11:00 окупанти тривалий час вели вогонь по позиціях українських сил з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї поблизу Зайцевого.

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"За наявною інформацією, протягом поточної доби поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.