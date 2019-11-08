Генконсул України відвідав кримськотатарських політв'язнів у ростовському СІЗО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Консул зустрівся з Наріманом Мемедеміновим, Інвером Бекіровим, Арсеном Джеппаровим, Рефатом Алімовим, Емір-Усеіном Куку, Вадимом Сіруком, Муслімом Алієвим.

"Муслім Алієв багато питав про ситуацію в світі, про відносини між Україною та Росією, обговорили і його справу. З Інвером Бекіровим окремо поговорили на тему його здоров'я і доступу до переданих ліків. На умови утримання особливо не скаржилися, трохи на інформаційний голод. Наріман багато питав про ситуацію в світі в цілому, обговорили "політику". Енергії у нього багато", - розповів український дипломат.

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Крім того, він повідомив, що від ФСВП отримав відмову в побаченні з усіма чотирма фігурантами "першої бахчисарайської групи", бо в Москві їх розглядають виключно як громадян Росії. І доступу до них не дадуть.

"Ми знайдемо шляхи потрапити до них, з часом, але вже як звичайні візитери, на підставі Кримінально-виконавчого кодексу Росії, але розмова буде через телефон, в будці", - сказав Малишевський.

Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

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Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).