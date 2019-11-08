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08.11.19 13:10

"Європейська Солідарність" просить Разумкова забезпечити захист свободи слова в Україні, - Герасимов

Свобода слова в Україні опинилася під загрозою, на демократичні ЗМІ здійснюються атаки силовиків, одіозні персонажі команди Януковича відверто погрожують виданням з міжнародною репутацією, а представники президентської монобільшості ініціюють законодавчі ініціативи, подібні до "диктаторських законів" 16 січня.

"Європейська Солідарність" просить Разумкова забезпечити захист свободи слова в Україні, - Герасимов

Про це депутати фракції "Європейська Солідарність" заявили під час зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Зустріч була ініційована депутатами фракції після того, як були здійснені обшуки у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка, повідомляє пресслужба партії.

"Події останніх тижнів у сфері свободи слова викликають дуже серйозну тривогу у всіх, хто розуміє, що Україна - не Росія. Ми бачимо спроби повністю розвернути Україну до путінської моделі державного управління. Це обшуки на опозиційних телевізійних каналах, це і пропозиції законопроєктів, які мають на меті загнати в рамки журналістську спільноту, загнати в рамки свободу слова в Україні", – заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

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"Перше – це пропозиції команди Зеленського внести зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності журналістів за нібито маніпуляції. У жодній демократичній країні світу такого немає. Відповідальність за публікацію і видачу в ефір неправдивої інформації і зараз передбачена українським законодавством. Ми всі бачили атаку на судову систему, ми бачимо концентрацію керівництва правоохоронними органами, – тому цей законопроєкт щодо кримінальної відповідальності для журналістів може бути використаний лише з однією метою – згорнути свободу слова в Україні", – переконаний Артур Герасимов.

Він повідомив, що під час зустрічі з головою ВР також обговорили ініціативу депутатів більшості щодо законопроєкту про засоби масової інформації. "Як кажуть, диявол криється в деталях та в дрібному шрифті. У цьому законопроєкті пропонується застосовувати принципи так званого фейр-плей. Але існують обґрунтовані підозри, що це буде використано для того, щоб повернути фінансово-податкові тиски, які існували наприкінці 90-х і на початку 2000-х. Усі пам’ятають, як тоді через податкову могли закривати ЗМІ, особливо опозиційні, могли редагувати їхню політику, могли відлякувати рекламодавців", – застерігає депутат.

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