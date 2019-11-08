Дружина Шарія погрожувала Леменову за два тижні до нападу на нього: "Я лично попрошу людей, чтобы дали тебе хороших п#здюлей"

Відповідний скриншот листування з погрозами опублікував Леменов 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Мені абсолютно пофіг, що ти там пишеш, про кого, чим займаєшся. Я тобі особисто говорю - від себе - якщо ти будеш писати небилиці про мене, я особисто попрошу людей, щоб дали тобі хороших підсрачників у Києві", - написала Ольга Шарій Леменову.

У коментарі ZMINA Леменов зазначив, що зараз не пов'язує напад ні з ким конкретно.

"Я поки не пов'язую ні з ким. Є варіанти. Подивимося. Всі процесуальні моменти задокументовані", - зазначив активіст.

Нагадаємо, вранці 8 листопада в Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" через напад невідомих на Леменова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція відкрила кримінальне провадження через напад на антикорупційного експерта Леменова