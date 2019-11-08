Ухвалення закону про реалізацію скасування недоторканності в інтересах самих же нардепів, - Рябошапка

Про це він повідомив в ефірі програми "Що це було?" на телеканалі 24, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми маємо виходити з пріоритету Конституції та з того, що норми Конституції - норми прямої дії, і ми не можемо застосовувати закон, який суперечить Конституції", - сказав Рябошапка, маючи на увазі закон про статус народного депутата, кримінально-процесуальний кодекс і регламент ВР, зміни до яких нардепи досі не ухвалили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроєктів про реалізацію скасування депутатської недоторканності

За словами генпрокурора, ухвалення таких змін в інтересах самих же народних обранців.

"Для них краще мати якийсь порядок, який встановлює спеціальні процедури кримінальної відповідальності, як, наприклад, для адвокатів ... Якщо він не буде ухвалений, до них буде застосовуватися найбільш ординарна процедура, як до простих людей. В інтересах самих же народних обранців цей законопроєкт ухвалити", - підсумував Рябошапка.

Нагадаємо, раніше в Раду внесли законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності (№2237): затримувати нардепів пропонують за рішенням апеляційного суду. Партія "Голос" внесла альтернативний йому №2237-1: "За запропонованим "слугами" законопроєктом, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - пояснює народна депутатка України Олександра Устінова. - Поліцейським доведеться провести огляд місця події, потім поїхати до Генерального прокурора, щоб той вніс відомості про злочин до реєстру, потім провести слідчі дії, а вже потім Генпрокурор вручить підозру народному обранцеві, а потім потрібно з'їздити до суду і отримати дозвіл на затримання депутата. Це не зняття депутатської недоторканності, а профанація".

На цей момент не один з названих законопроєктів не був погоджений профільним комітетом парламенту.