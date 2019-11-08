Тенденція до "примусу ядерних держав відмовитися від наявних ядерних арсеналів" небезпечна та ілюзорна, - Лавров

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав на 4-й Московській конференції з нерозповсюдження.

"Хочу ще раз із усією відповідальністю наголосити, що Росія не має наміру приєднуватися до цього договору. Ми поділяємо завдання побудови без'ядерного світу, проте домагатися цієї мети слід не такими односторонніми і досить арогантними методами, на яких ґрунтується цей документ. Ми виходимо з того, що повна ліквідація ядерної зброї можлива лише в контексті загального і повного роззброєння в умовах забезпечення рівної та неподільної безпеки для всіх, у тому числі й для володарів ядерної зброї відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)", - сказав Лавров.



Він назвав "небезпечною та ілюзорною" тенденцію до "примусу ядерних держав відмовитися від наявних ядерних арсеналів без будь-якого врахування їхніх інтересів у сфері безпеки, у сфері стратегічних реалій".

Лавров висловив сподівання, що запланована на травень 2020 року оглядова конференція з розгляду дії ДНЯЗ відбудеться максимально неконфронтаційно.

"Ми переконані, що ризики й загрози стосовно розповсюдження, з якими ми стикаємось сьогодні, мають усуватись саме на базі суворого дотримання цього договору, природно, поважаючи й забезпечуючи баланс між трьома його складовими - нерозповсюдження, роззброєння та мирне використання атомної енергії", - підкреслив Лавров.

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При цьому він назвав деструктивною позицію США щодо Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.



"Політично важливим для збереження режиму ядерного нерозповсюдження ми розглядаємо досягнення прогресу в справі набрання чинності Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань. І те, що він й досі не почав працювати, через 23 роки після його відкриття до підписання, звичайно, це дуже серйозна проблема", - сказав він.

"Відповідальність несуть ті 8 із 44 держав, які мають ратифікувати договір, щоб він набув чинності. І звичайно ж, особливо деструктивною видається позиція Сполучених Штатів, які у своїх ядерних доктринальних документах безпосередньо записали, що не будуть домагатися його ратифікації", - сказав Лавров.

Очільник МЗС Росії назвав белетристикою плани щодо можливого створення світу, який буде вільний від ядерної зброї.

"Це белетристика. Якщо запитати в мене, то я був би за", - сказав він.





