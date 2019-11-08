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08.11.19 13:28

Терористи "ЛНР" погрожують ввести в Золоте свою "внутрішню міліцію"

Підконтрольне Кремлю "керівництво ЛНР" погрожує ввести на демілітаризовану територію Донбасу підрозділи "міністерства держбезпеки і внутрішніх сил ЛНР".

Терористи "ЛНР" погрожують ввести в Золоте свою "внутрішню міліцію"

Про це російському агентству ТАСС заявив ватажок луганських терористів Леонід Пасічник, передає Цензор.НЕТ.

Ватажок "ЛНР" вважає це відповіддю на слова тимчасово повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора, який днями заявив про необхідність патрулювання 3 ділянок після розведення сил українськими правоохоронцями.

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"Уточню, що в разі якщо описаний сценарій містером Тейлором буде реалізований, розведення на нових ділянках буде неможливим. В демілітаризовану зону, в свою чергу, будуть симетрично введені підрозділи міністерства держбезпеки і внутрішніх справ ЛНР", - сказав він.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

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