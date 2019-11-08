Мін'юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оpendatabot.

Повідомляється, що тепер українці зможуть стежити за низкою нових параметрів. Наприклад, з'явилася можливість шукати інформацію за номером реєстрації фізособи-підприємця (ФОП).

Наказ підписав міністр юстиції Денис Малюська 6 листопада.

Тепер, за словами фахівців, український реєстр бізнесу став найвідкритішим у світі.

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"Для відкритих даних в Україні вкрай важливою є публікація номеру реєстрації ФОП, адже цей параметр дозволяє об’єднувати всю інформацію про підприємців в Україні. Наявність номеру реєстрації ФОП дозволить зробити іншим державним органам новий крок у відкритті даних. Наприклад, ДПС зможе надати інформацію про податкові борги та податковий статус, і при цьому зберегти персональні дані підприємців. Відтепер Україна має найбільш відкритий реєстр бізнесу у світі", — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Повний реєстр планується викладати в форматі відкритих даних один раз на тиждень.