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08.11.19 14:07

РФ проводить підготовку бойової готовності до негайного застосування у своїх з'єднаннях на Донбасі, - розвідка

Росія проводить у своїх з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК заходи бойової підготовки, спрямовані на підвищення їхньої готовності до негайного застосування.

РФ проводить підготовку бойової готовності до негайного застосування у своїх з'єднаннях на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Паралельно з особовим складом інтенсифіковано агітаційно-пропагандистську роботу з доведенням неправдивої та викривленої інформації про нібито зростання загрози активізації бойових дій з вини Об’єднаних сил. Контроль за проведенням відповідних заходів здійснюється спеціальними комісіями з вищих штабів органів військового управління ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що особовий склад російсько-окупаційних військ та резервістів з-поміж місцевого населення активно агітують на підписання нових або переукладання чинних контрактів з подовженням термінів проходження військової служби.

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