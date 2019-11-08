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08.11.19 14:55

Поліція розслідує напад на члена кадрової комісії ГПУ Леменова за статтею "хуліганство"

Нацполіція відкрила провадження за фактом нападу в Києві на антикорупційного експерта Олександра Леменова, попередньо кваліфікувавши його як хуліганство.

Поліція розслідує напад на члена кадрової комісії ГПУ Леменова за статтею "хуліганство"

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

8 листопада 2019 року в м. Києві двоє невідомих із застосуванням газового балончика здійснили напад на члена другої кадрової комісії ГПУ. В результаті нападу йому було завдано тілесні ушкодження. Постраждалого доставлено до однієї з лікарень м. Києва для надання медичної допомоги.

Національна поліція попередньо кваліфікувала напад як хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України) та розпочала розслідування. Як покарання за цей злочин передбачено позбавлення волі на строк до 7 років.

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Також слідство має дати відповідь, чи пов’язаний цей злочин стосовно члена кадрової комісії з його діяльністю по реформуванню органів прокуратури.

Перебіг розслідування перебуває на контролі ГПУ.

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