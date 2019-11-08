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08.11.19 15:29

"Динаміка позитивна", - глава представництва ЄС Маасікас про боротьбу з корупцією в Україні

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас (Matti Maasikas) задоволений динамікою поліпшення бізнес-клімату в країні.

"Динаміка позитивна", - глава представництва ЄС Маасікас про боротьбу з корупцією в Україні

"Новий уряд, новий президент взяли на себе зобов'язання покращувати бізнес-клімат. Є значні успіхи у законодавчому процесі, який відбувається у парламенті, якщо говорити про поліпшення бізнес-середовища та про боротьбу з корупцією", - сказав він під час Київського міжнародного економічного форуму у Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Серед основних проблем, які варто вирішити Україні, Маасікас назвав досягнення верховенства права, боротьбу з корупцією. Водночас він зазначив, що в цьому напрямі бачить позитивні тенденції.

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"Динаміка позитивна - якщо говорити про закон щодо незаконного збагачення. Крім цього, є інші приклади - боротьба з відмиванням коштів", - додав посол.

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