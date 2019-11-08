Держміграції готова до повного переходу на ID-картки замість паспортів-книжок, - заступниця голови Науменко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала перша заступниця голови Державної міграційної служби Наталія Науменко.

"Україна – одна з небагатьох країн, яка має повний цикл виготовлення документів. Ми все виробляємо фактично на одному державному підприємстві всередині країни, тоді як багато країн замовляють послуги з виготовлення паспортів за кордоном. І я вважаю, що це – велике стратегічне досягнення, тому що йдеться про захист персональних даних, а також про незалежність держави від будь-яких зовнішніх чинників, які можуть завадити громадянам України отримати паспорти", - сказала вона.

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На питання, наскільки Україна готова до повного переходу на ID-картки замість паспортів-книжок, заступниця голови Служби зазначила:

"Ми абсолютно готові, була б на те політична воля. Ми знаємо, як технічно діяти у випадку, коли будуть внесені зміни до закону, що зроблять обов'язковим обмін паспорта-книжечки на ID-картку. Це дійсно буде дуже зручно. Тому що ID-картки захищені. Ми ще не зустрічалися з підробками, але загалом набагато складніше підробити ID, ніж паспорт-книжечку. І картка дає досить багато можливостей, тому що на ній є чип, де може бути записана будь-яка інформація.

ID-картка може об’єднати багато адміністративних послуг, які людина отримуватиме в інших органах. У тому числі, якщо там буде цифровий підпис та все, що завгодно – на чіпі місця вистачає. Адже якщо ми говоримо про розвиток електронних сервісів, то це унікальна можливість, бо електронна база вже є. Це шлях до дистанційного отримання громадянином адміністративних послуг, без необхідності відвідувати органи державної влади".

Науменко зазначила, що політична воля з приводу повного переходу на ID-картки є у президента.

"... Є схожі доручення всім органам. Йдеться про такі амбітні проєкти як "Є-малятко" та "ID-14". Зараз працюємо над удосконаленням правової бази, технічними можливостями всіх органів, щоб можна було провести звіряння всіх баз даних усіх органів, вийти на єдину базу і запускати всі ці послуги для максимального полегшення доступу громадян до електронних сервісів і послуг. Але це процес революційний, тому що необхідно змінювати й адаптувати законодавство", - уточнила вона.

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