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08.11.19 15:49

Радник прем'єра Голик: Недобудований міст у Запоріжжі запустять через 3 роки

Радник глави Кабміну Юрій Голик повідомляє, що міст у Запоріжжі буде добудований через 2-3 роки.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Радник премєра Голик: Недобудований міст у Запоріжжі запустять через 3 роки 01

"Сумновідомий довгобуд. Як і будь-який інший довгобуд у країні. Цей - найбільш масштабний. Міст почали будувати в далекому 2004-му році. Потім кинули, передавши його з балансу міста на баланс Укравтодору. За 15 років цей міст обріс легендами, боргами, кримінальними справами і навіть обзавівся пам'ятником", - зазначив Голик.

Радник премєра Голик: Недобудований міст у Запоріжжі запустять через 3 роки 02

Радник голови Кабміну повідомив, що уряд ухвалив рішення добудувати міст. Через два-три тижні будуть оголошені торги в ProZorro, які визначать генерального підрядника. У бюджеті цього року вже знайдені на цей міст 750 мільйонів гривень.

"Завдання за рік-півтора року відкрити одну сторону цього мосту, за два-три роки зробити його весь", - сказав Голик.

Як повідомлялося раніше, траса Запоріжжя - Маріуполь, яку Голик назвав "дорогою життя", була капітально відремонтована в рекордні для України терміни - 68 днів.

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