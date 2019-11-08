Україна і Монголія підписали угоду про безвіз. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", угоду від уряду України підписав посол України в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Монголії - посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа.

"Угода передбачає, що громадяни України можуть в'їжджати в Монголію без віз на 90 днів упродовж 180 днів", - повідомив агентству Дещиця.

За його словами, Монголія є черговою країною, яка відкрита для українських громадян для безвізових поїздок.

"Ми вже маємо 88 таких країн, а зі спрощеним в'їздом в інші країни - це вже понад 140 країн", - уточнив дипломат.

Дещиця також підкреслив, що підписана угода важлива ще й тому, що до сьогодні між Україною і Монголією діяла угода 1979 року, яка буда підписана свого часу між СРСР і Монгольською Народною Республікою, а потім була підтверджена українським урядом.

"Але з того часу ситуація абсолютно змінилася, змінилися також документи, тобто вона фактично застаріла. Тому ми привели у відповідність до цієї угоди перелік документів, які потрібні для подорожей громадян України і Монголії", - сказав Дещиця.

Читайте також: США з 11 листопада скасовують візи для поляків