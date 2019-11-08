Горбатюк заперечує своє звільнення в Окружному адмінсуді

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК

"Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення і просить поновити його на посаді начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України або на рівнозначній посаді в органах прокуратури", - повідомив суд.

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Крім цього, Горбатюк просить ОАСК стягнути з ГПУ на його користь середній заробіток на весь час вимушеного прогулу.

Відповідний позов зареєстрований в Окружному адміністративному суді Києва 7 листопада. Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у цьому адміністративному позові.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що ГПУ звільнила начальника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. Він вів справи про злочини на Майдані.

Горбатюк заявив, що рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки про його звільнення незаконне.