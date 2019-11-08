За Дубневича ще до апеляції внесли заставу, його не мали права відправляти в СІЗО, - адвокат

Про це виданню "Українська правда" заявив адвокат Дубневича Олексій Шевчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ярослава Дубневича не мали права вчора затримувати, бо за нього до моменту оголошення рішення суду внесли заставу. Ярослав Дубневич ще вчора виконав рішення суду", - заявив він.

За словами Шевчука, співробітники НАБУ, етапували Дубневича із зали суду після завершення засідання, "зробили серйозний злочин".

"Тому що, коли в суді їм показали платіжки про внесену заставу, вони взяли людину і повезли в СІЗО. У рішенні суду немає жодного пункту про те, що співробітникам НАБУ дозволено етапувати Дубневича. Також у рішенні немає ні слова про Лук'янівське СІЗО", - пояснив адвокат.

Шевчук каже, що станом на момент винесення рішення АП ВАКС за Дубневича внесли 100 мільйонів гривень застави, це на 10 мільйонів більше, ніж визначила апеляція.

Він також додав, що 8 листопада в Шевченківський суд вже подали заяву про незаконне затримання Дубневича. Шевчук прогнозує, що в понеділок-вівторок буде готове звернення до ЄСПЛ про те, що народного депутата незаконно затримали за наявності діючого запобіжного заходу - застави.

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За словами захисника, він поки не знає, де перебуває Дубневич, "оскільки ні в одному пункті рішення суду не написано, де має перебувати Дубневич, і хто повинен його етапувати".

Він прогнозує, що його підзахисний може перебувати в Лук'янівському СІЗО, тому що ІТТ в Аскольдовому провулку підвідомчий СБУ, ІТТ - підвідомчий будь-кому, поки не винесено рішення суду. Але не виключає, що його клієнт може знайтися і "десь у Хмельницькому".

Шевчук додав, що вже звернувся в НАБУ із запитанням, куди етапували Дубневича.

Нагадаємо, 7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила відправити Ярослава Дубневича під арешт із заставою 90 млн гривень.

Генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Захист вирішив оскаржити цей запобіжний захід в апеляції.