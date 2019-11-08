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08.11.19 16:40

Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура. ФОТО

У Луганській області правоохоронці задокументували факт розкрадання і продажу дизельного пального командиром однієї з батарей окремого зенітного ракетного полку лейтенантом К., який крав пальне зі складу ПММ підрозділу і продавав місцевому жителю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури ОС.

Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура 01

Під час досудового розслідування задокументовано факти розкрадання 800 літрів пального та продажу їх за 16 тис. грн.

7 листопада лейтенанта затримали в порядку ст. 208 КПК України, під час чергового продажу 400 літрів пального та отримання 8 тис. грн.

Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура 02

В даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від обійманої посади.

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