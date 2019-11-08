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08.11.19 17:47

У Харкові облили зеленкою представника міськради після суду про перейменування проспекту Григоренка

Невідомі в Харкові облили зеленкою заступника директора юридичного департаменту Харківської міськради Костянтина Прокоп'єва. Сталося це після засідання суду, який скасував рішення міської ради про повернення проспекту Григоренка імені Маршала Жукова.

У Харкові облили зеленкою представника міськради після суду про перейменування проспекту Григоренка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

"За словами Костянтина Прокоп'єва, троє невідомих напали на нього ззаду та облили обличчя зеленкою, яка потрапила йому в око. При цьому він встиг сфотографувати одного з нападників. На даний момент замдиректора департаменту доставили на обстеження в міську клінічну лікарню №14", - повідомляє пресслужба.

Зазначається, що Харківська міська рада вимагає від правоохоронних органів оперативно розслідувати інцидент та притягнути винних до відповідальності.

Як повідомляє Нацполіція області, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України.

За даними правоохоронців, чиновника облили зеленкою троє невідомих близько 14:45.

"У результаті події чоловік отримав опік очей. У лікарні потерпілому надали медичну допомогу і відпустили. Зараз він перебуває в Київському відділі поліції і дає свідчення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 8 листопада в Харкові другий апеляційний адмінсуд скасував рішення міської ради про повернення проспекту Григоренка імені Маршала Жукова.

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