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08.11.19 17:14

Дует Путіна і Кирила не зупинить процес визнання ПЦУ всім світовим православ'ям, - Порошенко про рішення Олександрійського Патріарха

Визнання Православної церкви України Олександрійським Патріархатом, який є одним із найдавніших у світі, продовжує процес становлення незалежної української Церкви і робить її сильнішою.

Дует Путіна і Кирила не зупинить процес визнання ПЦУ всім світовим православ'ям, - Порошенко про рішення Олександрійського Патріарха

Про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у своєму відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хід історії не зупинити! Незабаром після рішення Елладської Церкви Православну Церкву України визнав Олександрійський Патріархат. Це - один із древніх Патріархатів, другий після Вселенського. Ми вдячні Олександрійській Церкві, Константинопольській Церкві-Матері, Елладській Церкві і всім, хто зробив і робить можливим впевнене становлення Української Церкви", - підкреслив Порошенко.

"Незалежна Православна Церква України стає сильнішою і міцнішою. Дует Путіна і Кирила не зупинить процесу її визнання всім світовим Православ'ям після того, як на початку цього року Його Святість Патріарх Варфоломій дарував нам Томос. Далі - буде", - переконаний Порошенко.

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