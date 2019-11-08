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08.11.19 16:59

Директорка московського центру культури заборонила дитячу постановку за мотивами "Пригод Чиполліно", злякавшись політичної сатири

Керівник театральної студії "Класики" Олександр Таттарі розповів, що глава московського центру культури "Сцена" Анжеліка Петрова заборонила показувати раніше узгоджений спектакль "#Рябчиковжуй#Новыдержитесь" за мотивами повісті Джанні Родарі "Чиполліно".

Директорка московського центру культури заборонила дитячу постановку за мотивами "Пригод Чиполліно", злякавшись політичної сатири

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NEWSru.com.

Спектакль мали показати 9 листопада в рамках міжнародного театрального фестивалю аматорських театрів на майданчику "Сцени". Таттарі опублікував документ від 22 жовтня за підписом Петрової, в якому сказано, що постановку включили в репертуар фестивалю.

За словами Таттарі, 6 листопада Петрова зателефонувала йому пізно ввечері і сказала, що спектакль скасовується. "Мотиви озвучені такі: таке не можна показувати на сцені державної установи, у нас співробітники, сім'ї, іпотеки, вона не може ризикувати, ви самі повинні розуміти, вона приносить свої вибачення", - повідомив режисер. Петрова також пообіцяла покарати співробітників, які пропустили постановку.

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"Підлітки не винні, що актуальність цього твору зростає з кожним днем. І що хтось був неуважний при доборі матеріалу на фестиваль, де не потрібен актуальний театр. Мені здається - політична сатира, як жанр, в країні поки не заборонена?" – зауважив Таттарі.

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