Україна має вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення своїх позицій, - заява "Голосу"

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили, повідомляє Цензор.НЕТ.

В "Голосі" зазначили, що виходячи з того, що Крим і окуповану частину Донбасу не можна розглядати окремо від України, а також, що зараз не існує шляху повернути території на умовах України, потрібно будувати країну, розвивати економіку і повертати свої землі, коли у буде досить сил, а міжнародна ситуація буде цьому сприяти.

"Ми вважаємо, що єдиний ефективний шлях для України сьогодні – це вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення власних позицій... Україна повинна перегрупуватися і зібрати сили, щоб повернути втрачені території і людей, які стали заручниками агресора. Повернути в тому числі ментально ", - йдеться в тексті заяви.

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У політсилі підкреслили, що війна з Росією не має військового рішення сьогодні, але ми повинні посилювати військову здатність України і бути готовими переважити на свою користь силове протистояння, якщо раптом воно станеться завтра. Створювати стаціонарні військові бази, навести порядок в ротації, інфраструктурі і забезпеченні армії.

"Завтра все може змінитися, і для цього потрібно докладати зусиль. А щодо санкцій — не треба розповідати нам про їх втрату. Якраз виконання Мінських угод веде до їх зняття. Ми втратимо і санкції, і суверенітет.

Війна з Росією поки що тримає в заручниках мешканців окупованих територій Сходу та Криму. Ми справді хочемо повернути своїх, але цьому заважають російські танки і російське телебачення. Пропонований росіянами "мир" може принести тільки "русский мир" на всю територію України. Ми мусимо створити програми дієвої, реальної підтримки тих, хто готовий переїхати і хто переїхав уже. І готуватися до деокупації та реінтеграції в момент, коли вона стане можлива", - зазначили в "Голосі".

У заяві говориться, що Україна повинна накачати також і економічні м'язи, адже агресор не поверне нам забезпечених житлом і роботою людей, квітучі сади і розміновані поля.

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"У нас попереду дуже багато важкої роботи з відновлення, на яку нам має вистачити економічних сил. Для цієї підготовки теж потрібен час. Процвітаюча економіка та заможні громадяни — найкращий аргумент правильності нашого шляху. І для наших міжнародних партнерів. І, головне, для наших співвітчизників з обох боків лінії розмежування.

Україна має вийти з Мінських угод і зосередитись на державних інтересах: зупинитися, навести лад, зібрати сили і спланувати мир на своїх умовах. І реалізувати цей план з сильної позиції — тоді, коли для цього з’являться реальні можливості. Починати треба вже сьогодні", - підсумували в політсилі.