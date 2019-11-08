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08.11.19 17:34

РПЦ припинить поминання Олександрійського патріарха Феодора II через визнання автокефалії ПЦУ, - заступник голови синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків Балашов

Визнання Олександрійським патріархом Православної церкви України (ПЦУ) унеможливлює його поминання патріархом Кирилом, заявляють у Московському патріархаті.

РПЦ припинить поминання Олександрійського патріарха Феодора II через визнання автокефалії ПЦУ, - заступник голови синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків Балашов

"Російська православна церква глибоко засмучена інформацією про рішення Олександрійського патріарха Феодора визнати Епіфанія Думенка як керівника Православної церкви України і поминанням його імені в диптихах Олександрійської церкви. Це означає, що поминання імені Олександрійського патріарха не зможе тривати при здійсненні патріарших богослужінь у Російській православній церкві", - сказав в п'ятницю заступник голови синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків протоієрей Микола Балашов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Священний синод Московського патріархату розгляне повідомлення для ухвалення подальших рішень.

Раніше в п'ятницю стало відомо, що предстоятель ще однієї Православної церкви - Олександрійської - патріарх Феодор II визнав ПЦУ, згадавши у літургії ім'я її керівника Епіфанія як предстоятеля однієї з помісних Православних церков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дует Путіна і Кирила не зупинить процес визнання ПЦУ всім світовим православ'ям, - Порошенко про рішення Олександрійського Патріарха

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