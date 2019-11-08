Земан не запрошував до Праги пропутінських кримських татар, їх привели з собою русини

Про це Земан заявив на телебаченні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Lidové noviny.

Президент Чехії пояснив, що запрошення були адресовані представникам русинів, а ті привели з собою замість членів сім'ї кримських татар, які почали стверджувати, що отримали офіційні запрошення.

Прессекретар чеського лідера Іржі Овчачек зазначив, що кожне запрошення для русинів було розраховане на двох осіб. "Тільки від запрошеного залежало, кого він візьме з собою", - уточнив він.

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Дії прокремлівської організації "Кирим бірлігі" з Криму, представники якої похвалилися участю в урочистостях, Овчачек назвав "обманом і аморальністю стосовно Чеської республіки".

30 жовтня стало відомо, що представники маргінальної організації "Кирим бірлігі", що підтримує окупацію Криму Росією, побували в Празькому граді на урочистому прийомі з нагоди 101 річниці від дня утворення Чехословаччини.

Посольство України в Чехії назвало це запрошення провокацією.

Інформацію про візит делегації до Чехії перевіряє прокуратура Автономної Республіки Крим. СБУ встановлює особи членів делегації.