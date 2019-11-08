Міжнародний суд ООН визнав наявність юрисдикції розглядати спір України проти Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідне рішення було зачитано головуючим суддею на засіданні суду в п'ятницю в Гаазі (Нідерланди).
Таким чином суд відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.
Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, підтримуючи бойовиків на Донбасі, і Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар і українців в анексованому Криму.
У червні 2019 року Міжнародний суд ООН почав слухання справи.