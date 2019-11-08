Дубневич вийшов з СІЗО

Про це виданню "Ґрати" розповів адвокат нардепа Олександр Тананакін, інформує Цензор.НЕТ.

За рішенням суду про запобіжний захід, Дубневич має носити електронний браслет, проте, за словами захисника, поки що пристрій на депутата ще не одягли. Але, як сказав адвокат, депутат здав слідчим закордонний паспорт.

Нагадаємо, 7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила відправити Ярослава Дубневича під арешт із заставою 90 млн гривень.

8 листопада адвокат Дубневича Олексій Шевчук заявив, що заставу за його підзахисного внесли ще до рішення апеляції, а тому його арешт є незаконним.

На це у Вищому антикорупційному суді відповіли, що на момент винесення рішення про запобіжний захід була сплачена тільки половина суми застави, а тому існували всі підстави для відправки Дубневича в СІЗО.

Раніше генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.