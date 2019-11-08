ДПС збільшила надходження в бюджет завдяки новим підходам до адміністрування податків, - Верланов

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова ДПС Сергій Верланов.



Так, у січні-жовтні до загального фонду Державного бюджету платниками перераховано 489,9 млрд грн податків та платежів, що на 69,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.



"Ті заходи, які ми проводимо задля детінізації економіки, зокрема відслідковування ланцюгів постачання, боротьба з конвертаційними центрами, мінімізаторами, "сірим" сегментом економіки, дають кумулятивний ефект. Ми не тільки виконуємо і перевиконуємо план за податком на прибуток, але також і за важливими державоутворюючими податками – з доходів фізичних осіб і на додану вартість", - розповів Верланов.



"Ця екосистема, яка є, вона робить бізнес і нашу податкову базу здоровішою, відповідно – ширшою, більшою. Ми не за рахунок тиску, не за рахунок переплат, а за рахунок розширення бази, власне, і перевиконуємо завдання з наповнення бюджету", - наголосив голова податкової.









Також, за словами Сергія Верланова, нова податкова служба не допускає блокування накладних підприємств реального сектору економіки.



"Ми дуже ретельно працюємо по критеріям і суворо ставимося до порушень у цьому питанні, докладаємо максимум зусиль для того, щоб реальний бізнес почував себе краще, вільніше і був більш конкурентним", – наголосив Сергій Верланов.



Крім цього, Сергій Верланов розповів про радикальну реформу податкових перевірок, що триває. За його словами, це – "біль підприємців", синонім усього поганого, що відбувається у податковій.



"Наша мета – не плодити, а радикально зменшити кількість аудитів, які ні до чого не призводять, по яким вже існують рішення судів…", - заявив він.







Також Сергій Верланов наголосив, що у контексті активного реформування податкової перехід ДПС до єдиної юридичної особи значиться одним з головних пріоритетів.



"Перехід до єдиної юридичної особи по всій Україні дозволить нам оптимізувати і функції, і управлінську мережу. Можливо, ми змістимо акценти і вивільнимо людей із функцій, які дублюються, у ті функції, які нам треба покращувати, наприклад, у сервісне обслуговування та колцентри", - зазначив голова податкової.



Нагадаємо, у ДПС запевнили, що новітні програмні РРО та їхнє обслуговування для підприємців будуть безкоштовними.



