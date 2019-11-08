Підозрюваний у закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майор Марченко: "Їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь і ми вас підтримаємо". До абсурду доходять"

Про це він розповів у розмові з Цензор.НЕТ.

"Знаєте, у мене слів немає, - відповів він на прохання прокоментувати ситуацію. - Нас не слухають, не чують. У мене таке відчуття, що їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь, ми вас підтримаємо, і суд прийме рішення". Просто до абсурду доходять деякі речі. Мені просто гидко, просто гидко... Щоб обрати нам запобіжний захід - всім п'ятьом учасникам у справу "вшивають" мої службові обов'язки. Тобто, вони навіть не розбираються, що хтось із цих людей по функціоналу займається харчуванням, хтось із них займається суто розробкою, а до прийому і контролю ані найменшого стосунку не має. Вони в цьому не розбираються - вважають, що ми злочинне угруповання, яке посприяло закупівлі цих бронежилетів".

"Підколюють, усміхаються", - прокоментував Марченко ставлення слідчих.

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Запобіжний захід Дмитрові Марченку обиратимуть у Печерському районному суді Києва о 14:00 в понеділок, 11 листопада. "Мені кажуть, що Печерський суд - це найбільш ручний суд, який тільки може бути у світі", - додав генерал-майор.

Нагадаємо, крім Дмитра Марченка представники ДБР вручили підозри його заступнику Ользі Капінус і ще трьом співробітникам управління. Бронежилети, які нібито не пройшли проведені ДБР випробування, були закуплені в 2019 році. Зі 110 бронежилетів, згідно із заявою ДБР, неякісними виявилися 79.