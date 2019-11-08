Трамп хоче поїхати на 9 травня до Москви, - Reuters

Про це американський лідер заявив Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ціную запрошення (Путіна. - Ред). Але це саме у розпал політичного сезону, так що ще не знаю, чи зможу я ним скористатися. Але я був би радий, якби вийшло", - сказав Трамп.

Раніше сьогодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив російським ЗМІ, що у Вашингтоні з інтересом поставилися до запрошення Трампа на урочистості в Москві, але відповіді ще не дали.

Путін щороку приймає парад на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Але в Кремлі обіцяють, що наступного року відзначать цей день з особливою помпою. Адже перемозі сповнюється 75 років. Трамп сказав, що "святкування кінця війни - це велика справа".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль запросить Зеленського на святкування Дня Перемоги наступного року