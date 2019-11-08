Нинішнє рішення Міжнародного суду ООН може допомогти створенню спецтрибуналу у справі MH17, - Зеркаль

Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що це важливо не лише для України, думаю, що це також важливо для Нідерландів. Ми докладаємо спільних зусиль, щоб змусити Росію відповідати, та створюємо спеціальний трибунал у рамках Ради безпеки ООН", - сказала Зеркаль на брифінгу в Гаазі (Нідерланди) у п'ятницю.

За словами заступника міністра, Міжнародний суд ООН слухатиме цей кейс, і це, можливо, матиме вплив на позицію РФ у Радбезі ООН.

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"Це (рішення Міжнародного суду ООН про визнання юрисдикції - ІФ) означає, що Росія нестиме відповідальність і виправдовуватиметься перед Міжнародним судом за те, як вона постачала зброю в Україну... Це означає, що і суд, і міжнародна спільнота будуть у змозі на власні очі бачити, що відбувалося, мати доступ до всіх матеріалів, тим паче, це може мати вплив на подальший розгляд питань створення того ж трибуналу (з розгляду справи про збитий MH17 - ІФ) у рамках Ради безпеки ООН", - підсумувала Зеркаль.

Нагадуємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.