Подорожчання газу знищить вітчизняну хімічну галузь, - директор "Дніпроазоту"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає "5 канал".

Публічне звернення залишити чинні тарифи вже направлено до уряду, президента і парламенту.

"Зростання цін призведе до того, що за підсумками року ця сума становитиме для нас додаткові 480 млн гривень. Таке нерозумне рішення однозначно призведе до того, що загалом поставить під сумнів існування хімічної галузі в Україні", - заявив Андрій Пустовойт, комерційний директор ПАТ "Дніпроазот".

Тим часом виробники доводять: український хімічний бізнес уже сьогодні купує газ за світовими цінами. Тож чергове його здорожчання зробить виробництво нерентабельним і спровокує зупинку десятків вітчизняних підприємств.

"Добрива наші й без того неконкурентні. Тому після здорожчання газу ми просто зупинимо заводи. І приблизно дві тисячі працівників галузі будуть змушені поповнити лави безробітних", - додав Олексій Голубов, голова Союзу хіміків України.

Підтримала вимоги хіміків і українська Федерація роботодавців. У зверненні до влади її учасники вказали на негативні наслідки такого рішення для всіх українців:

"Додаткові витрати українських споживачів газу становитимуть близько 36 млрд гривень, і, що дуже важливо, 18 млрд - це витрати, які припадуть сьогодні на населення", - підсумував Руслан Іллічов, гендиректор ФРУ.