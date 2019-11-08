Шпигуна, який працював на розвідку РФ як мінімум 25 років, судитимуть в Австрії

Перед судом у Зальцбурзі постане обвинувачений на ім'я Мартін М., інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода". За версією слідства, він працював на Державне розвідувальне управління Росії з 1993 року.

За даними прокуратури, чоловік надавав російській розвідці детальну інформацію щодо систем озброєння Австрії, а також військові дані.

"Розслідування викрило інтеграцію відповідача у структуровану, керовану державою мережу агентів", – йдеться в заяві офісу прокурора.

Відповідно до повідомлення, офіцер отримав сотні тисяч євро в обмін на свої послуги, які продовжив надавати навіть після виходу на пенсію.

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Австрійські правоохоронці затримали чоловіка 2018 року в той момент, коли він отримав гроші від свого куратора. Міністр закордонних справ Сергій Лавров після цього затримання заявив, що йому "нічого невідомо про цю справу".

Австрія – одна з кількох європейських країн, які підтримують міцні дипломатичні зв’язки з Москвою попри анексію Росією Криму та початок агресії на сході України, а також отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Відень, де розташовані штабквартири численних міжнародних організацій на кшталт Міжнародного агентства з атомної енергії, ОБСЄ та філія ООН, неофіційно відомий як європейський шпигунський хаб. Під час Холодної війни місто слугувало своєрідною точкою доступу до країн комуністичного табору через близькість до Східної Європи.

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